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9:00, 21 сентября 2024 года В Орле жителям дома №7 по улице Пушкина включают воду всего на два часа От регулярных перебоев в водоснабжении орловцы страдают уже несколько лет.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орле, в доме №7 по улице Пушкина, уже два года по вечерам воду включают всего на два часа. Жители регулярно сталкиваются с перебоями в водоснабжении. Об этом рассказали активисты "Народного фронта" Орловской области. Аварийная служба неоднократно приезжала на место, чтобы временно устранить проблему, но через некоторое время она возникала снова. Жильцы обращались в ЖЭУ, аварийные службы и администрацию Орла, но ситуация остается без изменений. Особенно тяжело приходится одной из жительниц, у которой канализационные воды текут в квартиру из унитаза. Представители "Народного фронта" Орловской области обратились в управляющую компанию с просьбой провести обследование системы отвода канализационных стоков и принять меры для устранения проблемы.









Сергей Мерцалов



