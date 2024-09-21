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11:38, 21 сентября 2024 года Экосистеме Орловской области могут угрожать бобры Их численность на территории региона превышает 5,5 тысячи.







В "Орловском полесье" в разы выросло число бобров. Некогда в национальном парке был пойменный луг с ручьем. Бобры сделали из него пруд с перспективой превращения в болото.



Запруды бобров пользы для экосистемы не приносят. Размножаются они быстро. Уже через сутки детеныши могут плавать и грызть мягкие ветки, а через пару лет покидают родителей и строят собственные дома.



Численность бобров на территории области составляет более 5,5 тысячи. Охота на бобра начнется с 1 октября. Добывать его разрешено до конца февраля.





Татьяна Тимохина



