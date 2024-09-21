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17:50, 20 сентября 2024 года В Орловской области назначили двух новых прокуроров Они появились в Урицкой межрайонной прокуратуре и прокуратуре Северного района города Орла.





В Орловской области назначили двух новых прокуроров. На должность Урицкого межрайонного прокурора назначена Кристина Новикова. Работая в органах прокуратуры с 2002-го года, она занимала должности прокурора Шаблыкинского и Кромского районов, прокурора Северного района города Орла.



Прокурором же Северного района Орла назначен Михаил Гончаров. Он в системе прокуратуры служит с 2014-го года. Ранее служил Урицким межрайонным прокурором.



Кристина Новикова и Михаил Гончаров зарекомендовали себя квалифицированными работниками и принципиальными руководителями, отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Новых прокуроров уже представили коллективам.





Артем Ежаков



