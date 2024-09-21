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13:00, 21 сентября 2024 года

Орловские волонтеры лично доставляют помощь в приграничье

В рубрике "Обзор социальных сетей" расскажем, как орловцы – и не только – продолжают работать на благо людей, оказавшихся в беде.



Ситуация в приграничных деревнях стала спокойнее, там начали открываться магазины, но только полки там пустуют. На помощь приезжают орловские волонтеры, которые привозят посылки со всем нужным.

Поддержку куряне получают не только от соотечественников. Представитель сообщества студентов Гаити Джефсон Телсон, закупив предметы первой необходимости и еду, отправился к курскому приграничью.

Многие люди с началом специальной военной операции полностью посвятили свою жизнь в тылу поддержке фронта. Например, Екатерина Гыбина начинала с простой гуманитарной помощи, но позже появилась возможность помогать и техникой для наших солдат.

Тем, кто переехал на Орловщину и остался в ПВР, орловские волонтеры создают комфорт. Приближающиеся холода сделали актуальным сбор теплой одежды. Об этом позаботился центр нужных вещей "В добрые руки".


Елена Степовая
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