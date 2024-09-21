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17:14, 20 сентября 2024 года В Орле на маршрут №354 выйдут три низкопольных автобуса Они начнут перевозить пассажиров уже с 21 сентября.



Фото: КУ ОО "Организатор перевозок"

С 21 сентября на маршруте №354 начнут работать три автобуса ПАЗ с задней низкопольной площадкой. Об этом сообщили в региональном "Организаторе перевозок". Средняя вместимость одного такого автобуса – 59 пассажиров.



Отследить ПАЗы в приложении "Умный транспорт" можно по специальному значку.





Артем Ежаков



