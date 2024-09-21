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19:49, 20 сентября 2024 года

Орловцы могут бесплатно провериться в центре здоровья

Он работает в областной больнице.



Орловцы могут пройти бесплатное обследование в областной больнице. Там уже 14 лет расположен центр здоровья.

В нем можно узнать о состоянии организма, получить консультацию медиков. Любой желающий может пройти комплексное обследование, куда входят и кардиограмма сердца, и экспресс-тестирование на холестерин и глюкозу.

Также пациентам измерят рост, вес, проверят зрение, оценят содержание жировой и мышечной массы, воды в организме.

После обследования, пациента консультирует врач-терапевт, чтобы разработать индивидуальную программу сохранения здоровья. По ней орловцы могут получить рекомендации к питанию и физическим нагрузкам. Записаться на прохождение диспансеризации можно, позвонив в регистратуру или при самостоятельном обращении в медучреждение.


Эльза Ахмедбекова
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