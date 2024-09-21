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19:30, 20 сентября 2024 года На кубковый матч ФК "Орел" приедут знаменитые российские футболисты Автограф-сессия с участием звездных гостей состоится 25 сентября.



Фото: архив "Вестей"

На кубковый матч ФК "Орел" приедут знаменитые российские футболисты: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов и Игорь Семшов. Они привезут в Орел Кубок России, который продолжает свое путешествие по городам страны.



25 сентября на стадионе имени Ленина состоится автограф-сессия с участием прославленных игроков и самого трофея. Мероприятие начнется около 17:00, за полтора часа до старта матча "Орел" - "Сокол". Об этом сообщает пресс-служба орловского клуба.





Сергей Мерцалов



