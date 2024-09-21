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18:30, 20 сентября 2024 года Орловский облсовет обсудит на новой сессии три десятка вопросов В числе обсуждаемых тем будет отправка инициативы в Государственную Думу по вопросу увеличения штрафов за громкий транспорт.





Орловский облсовет обсудит на новой сессии 33 вопроса. Народные избранники соберутся на новое заседание 27 сентября.



В числе обсуждаемых тем будет отправка инициативы в Государственную Думу по вопросу увеличения штрафов за громкий транспорт. Также депутаты рассмотрят поправки в областной бюджет на 2024-й год и плановый период 2025-го и 2026-го годов, ряд законодательных инициатив и многое другое.





Артем Ежаков



