Орловским ветеранам СВО с инвалидностью адаптируют жилье
На помощь бойцам приходят "умные" технологии.
Орловским ветеранам СВО с инвалидностью адаптируют жилье. Этим занимается фонд "Защитники Отечества". Как сообщает региональный информационный портал, недавно такое жилье помогли обустроить ветерану Александру, лишившемуся в боях ноги.
В доме бойца в Сосковском районе установили специальную ванну и поворотное зеркало, предоставили многофункциональное кресло и регулируемый стол. Также жилье подключили к автоматизированной системе с голосовым помощником, роботом-пылесосом, датчиками воды, газа и дыма, умным лампам, автоматическим выключателям и розеткам.