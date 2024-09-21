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12:15, 21 сентября 2024 года Орловским ветеранам СВО с инвалидностью адаптируют жилье На помощь бойцам приходят "умные" технологии.





Орловским ветеранам СВО с инвалидностью адаптируют жилье. Этим занимается фонд "Защитники Отечества". Как сообщает региональный информационный портал, недавно такое жилье помогли обустроить ветерану Александру, лишившемуся в боях ноги.



В доме бойца в Сосковском районе установили специальную ванну и поворотное зеркало, предоставили многофункциональное кресло и регулируемый стол. Также жилье подключили к автоматизированной системе с голосовым помощником, роботом-пылесосом, датчиками воды, газа и дыма, умным лампам, автоматическим выключателям и розеткам.





Артем Ежаков



