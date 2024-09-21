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17:18, 20 сентября 2024 года

В Орле росгвардейцы взяли под особой контроль "наливайки"

Для охраны общественного порядка каждый день на улицы выходит 37 патрулей.



В Орле сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание так называемым "наливайкам". Днем эти заведения обычно пусты, но как только солнце скрывается за горизонтом, начинается веселье. Каждый день на улицы города выходят 37 патрулей, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

По словам сотрудника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области Кирилла Чеботкова, наиболее часто приходится пресекать дебоши и мелкие хищения. Росгвардейцы уже знают самые "горячие" места. В Железнодорожном и Северном районах - это улицы Старо-Привокзальная, Маринченко и Металлургов. 

Напомним, что с 1 сентября в орловских "наливайках", расположенных в жилых домах, запретили продажу алкоголя с 9 вечера и до 10 утра. Однако есть и исключения: запрет не распространяется на рестораны.


Антон Сорокин
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