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18:00, 20 сентября 2024 года Ветеран Великой Отечественной войны Мария Алюшкина отметила вековой юбилей В годы войны она лечила бойцов в операционно-перевязочном блоке.







Ветеран Великой Отечественной войны Мария Алюшкина отметила вековой юбилей. Ее поздравили представители власти и активисты молодежных организаций "Волонтеры Победы" и "Движение Первых". Поздравительные телеграммы в адрес Марии Никитичны направили президент России Владимир Путин и главы Ливен Сергей Трубицин.



В конце 1941 года семья Алюшкиных была эвакуирована из Ливен в Липецкую область. Там 15-летняя Мария узнала о наборе в военный госпиталь и сразу же решила пойти добровольцем. 2 января 1942 года заступила на службу и попала в операционно-перевязочный блок. В течение всей войны она помогала раненым бойцам.



Мария Никитична прошла всю страну, дойдя до Берлина, работая в полевом госпитале. Всего медсестрой она трудилась 14 лет. Затем долгое время работала на металлургическом заводе в городе Таганрог, а в 1990-е годы вернулась в родные Ливны.





Татьяна Тимохина



