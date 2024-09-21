Отец и сын Борисовы из Орла стали мастерами спорта по ловле карпа
Интерес к рыболовному спорту передается на Орловщине из поколения в поколение.
Отец и сын Борисовы из Орла стали мастерами спорта по ловле карпа. Интерес к рыболовному спорту передается на Орловщине из поколения в поколение.
Отец Валерий приучал сына Дмитрия к любимому хобби, даже не подозревая о том, что это перерастет в совместные занятия спортом. Инициатором перехода в соревнования стал именно сын. Дебютировали в 2013-м году, и с тех пор выступали во множестве турниров, включая зарубежные.
Сейчас Дмитрий Борисов передает свои знания новому поколению. Он организовал детский рыболовный клуб. Изучает азы ловли и его собственный сын.