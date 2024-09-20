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15:30, 20 сентября 2024 года В Орловской области повторно зацвела сирень Владельцам распустившихся кустов стоит насторожиться – сирень может не дать побеги и не зацвести в новом сезоне.







В Орловской области повторно зацвела сирень. Тем не менее, владельцам распустившихся кустов стоит насторожиться – сирень может не дать побеги и не зацвести в новом сезоне. Яркое цветение заметили и дачники. У них зацвели вишни и яблони.



Осенью сирень на Орловщине цвела в 2019-м году из-за такого же продолжительного лета. В таком случае распускаются те кусты, в которых больше всего запасов влаги.



Повторным цветением в дендрарии ВНИИСПК радуют флокса, хоста, вейгела, курильский чай. Они ушли зимовать еще летом, но из-за осеннего тепла снова проснулись.





Александра Бахтина



