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14:30, 20 сентября 2024 года В Орловской области похолодает до нуля градусов Такую температуру ждут в ночь на 23 сентября.





В Орловскую область придет похолодание. Виной этому холодный арктический воздух, рассказали в региональном гидрометцентре. В ночь на 23 сентября столбики термометров могут вовсе опуститься до нуля градусов. Осадков в ближайшие три дня не ждут.



21 сентября температура воздуха ночью составит от четырех до девяти градусов, днем от 20 до 25 градусов. 22 сентября ночью прогнозируется от четырех до девяти градусов, днем от 17 до 22. 23 сентября ночью столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов тепла, днем потеплеет до 16 – 21 градуса.





Артем Ежаков



