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14:00, 20 сентября 2024 года Детская вакцина от кори поступит в Орловскую область в конце октября В настоящее время в регионе ощущается нехватка комбинированных и однокомпонентных вакцин.



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В Орловскую область ожидается поставка детской вакцины от кори. В настоящее время в регионе наблюдается нехватка как однокомпонентных, так и комбинированных вакцин, особенно это касается препарата "Вактривир". Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. - В связи с тем, что в стране имеется только один завод по производству вакцин, а в период вспышек кори все его мощности были направлены на изготовление моно-вакцины от этой инфекции, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию, возникли небольшие сдвиги в сроках поставок паротитно-коревой вакцины, - прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения. Вакцины поступают в регион централизованно от Министерства здравоохранения. Поставки комбинированных вакцин обещают возобновить к концу октября.





