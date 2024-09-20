Бывшего орловского полицейского оштрафовали на миллион рублей за взятку

Такое наказание получил экс-начальник ГИБДД по Залегощенскому району.

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В суде установили, что в октябре 2023 года осужденный получил взятку в размере 20 тысяч рублей за вынесение постановления о прекращении дела об административном нарушении. С такой просьбой к бывшему полицейскому обратился мужчина, попавший в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в миллион рублей и лишил мужчину права занимать должности в МВД в течение трех лет. Кроме того, осужденный лишен звания "подполковник полиции".



Сторона защиты не согласилась с выводами суда первой инстанции и подала апелляцию. Однако областной суд оставил приговор районного суда без изменений.