Бывшего орловского полицейского оштрафовали на миллион рублей за взятку

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12:54, 20 сентября 2024 года
Бывшего орловского полицейского оштрафовали на миллион рублей за взяткуТакое наказание получил экс-начальник ГИБДД по Залегощенскому району.
Фото: архив
Вступил в силу приговор суда, вынесенный по уголовному делу в отношении экс-начальника ОГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
В суде установили, что в октябре 2023 года осужденный получил взятку в размере 20 тысяч рублей за вынесение постановления о прекращении дела об административном нарушении. С такой просьбой к бывшему полицейскому обратился мужчина, попавший в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в миллион рублей и лишил мужчину права занимать должности в МВД в течение трех лет. Кроме того, осужденный лишен звания "подполковник полиции".
Сторона защиты не согласилась с выводами суда первой инстанции и подала апелляцию. Однако областной суд оставил приговор районного суда без изменений.
Сергей Силаев