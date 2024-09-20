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12:34, 20 сентября 2024 года Орловец избил знакомого до смерти табуретом и ногами Подозреваемого заключили под стражу.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Сосковском районе Орловской области местного жителя заключили под стражу. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, мужчина в Сосково распивал спиртное со знакомым, которого позвал в гости. Произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевший получил удары по голове и туловищу табуретом и ногами. В итоге мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Местного жителя задержали и заключили под стражу. Следствие продолжается.





Сергей Силаев



