Орловец избил знакомого до смерти табуретом и ногами

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12:34, 20 сентября 2024 года
Орловец избил знакомого до смерти табуретом и ногамиПодозреваемого заключили под стражу.
Фото: СУ СК РФ по Орловской области
В Сосковском районе Орловской области местного жителя заключили под стражу. Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По предварительным данным, мужчина в Сосково распивал спиртное со знакомым, которого позвал в гости. Произошел словесный конфликт, в ходе которого потерпевший получил удары по голове и туловищу табуретом и ногами. В итоге мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Местного жителя задержали и заключили под стражу. Следствие продолжается.
Сергей Силаев