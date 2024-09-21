Главная » Новости



20:41, 20 сентября 2024 года В Орловской области появились еще четыре секции самбо Их открыли в Ливнах, Залегощи, Покровском и деревне Жилино Мценского района.







В Орловской области открылись еще четыре секции самбо. Они появились в Ливнах, Залегощи, Покровском и в деревне Жилино Мценского района в рамках проекта "Единой России" "Zа Самбо". Координатором является президент федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин.

Теперь секции самбо функционируют в 17 муниципалитетах нашего региона. Занимаются этим видом спорта более 1300 детей. А в Кривцово-Плато Должанского района ежегодно проходит всероссийский турнир среди сельских команд, что делает Орловщину настоящей родиной сельского самбо.





Татьяна Тимохина



