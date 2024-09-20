Главная » Новости



11:28, 20 сентября 2024 года В поселке под Орлом сгорел гараж вместе с автомобилем Происшествие случилось ранним утром в Глазуновке.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

20 сентября в поселке Глазуновка Орловской области сгорел автомобиль в гараже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, вызов поступил в 03:17. На место происшествия выехали спасатели.



Огнем был уничтожен автомобиль "Фольксваген Пассат", а также повреждена часть гаража. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.





Сергей Мерцалов



