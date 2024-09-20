В поселке под Орлом сгорел гараж вместе с автомобилем
Происшествие случилось ранним утром в Глазуновке.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
20 сентября в поселке Глазуновка Орловской области сгорел автомобиль в гараже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, вызов поступил в 03:17. На место происшествия выехали спасатели.
Огнем был уничтожен автомобиль "Фольксваген Пассат", а также повреждена часть гаража. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.