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13:45, 20 сентября 2024 года

Орловский театр "Свободное пространство" открывает новый сезон

20 сентября актеры представят зрителям премьеру "Щелкунчик".

Фото: архив "Вестей"

Театр "Свободное пространство" начинает новый сезон. Орловскому зрителю 20-22 сентября представят сразу две премьеры: "Щелкунчик" и "Черная курица".

"Щелкунчик" можно посмотреть в пятницу в 17.00 и в субботу в 12.00, а "Черную курицу" в ближайшее воскресенье в 12.00.

Спектакль "Щелкунчик" - это погружение в торжественную и волнующую Рождественскую ночь, полную ожиданий и надежд. Ведь именно в эту ночь должно случиться что-то очень удивительное и необыкновенное, - отмечают в театре.

О том, что в афише "Свободного пространства" появится "Щелкунчик" стало известно в конце августа. Спектакль "Черная курица" поставлен по волшебной повести Антония Погорельского. Перед зрителем выступит актерский курс Орловского института культуры.


Сергей Силаев
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