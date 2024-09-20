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13:45, 20 сентября 2024 года Орловский театр "Свободное пространство" открывает новый сезон 20 сентября актеры представят зрителям премьеру "Щелкунчик".



Фото: архив "Вестей"

Театр "Свободное пространство" начинает новый сезон. Орловскому зрителю 20-22 сентября представят сразу две премьеры: "Щелкунчик" и "Черная курица".



"Щелкунчик" можно посмотреть в пятницу в 17.00 и в субботу в 12.00, а "Черную курицу" в ближайшее воскресенье в 12.00.



– Спектакль "Щелкунчик" - это погружение в торжественную и волнующую Рождественскую ночь, полную ожиданий и надежд. Ведь именно в эту ночь должно случиться что-то очень удивительное и необыкновенное, - отмечают в театре.



О том, что в афише "Свободного пространства" появится "Щелкунчик" стало известно в конце августа. Спектакль "Черная курица" поставлен по волшебной повести Антония Погорельского. Перед зрителем выступит актерский курс Орловского института культуры.





Сергей Силаев



