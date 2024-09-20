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11:56, 20 сентября 2024 года В детском саду №85 Орла дети готовят кашу для бойцов СВО Доставить еду на фронт помогают волонтеры отряда "Вместе сдюжим".



Фото: Мария Семак

В детском саду №85 города Орла дети с большим удовольствием готовят кашу для бойцов, которые отправляются на передовую. Добровольцы отряда "Вместе сдюжим" помогают доставить кашу на фронт.



20 сентября волонтеры пришли в гости к ребятам, чтобы передать им слова благодарности от бойцов. В знак признательности военные прислали своим маленьким друзьям милого Чебурашку.





Мария Семак



