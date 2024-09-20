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10:20, 20 сентября 2024 года Юный орловец спас трех братьев из пожара Возгорание случилось ночью в Ливнах.



Фото: пресс-служба МЧС России

В Ливнах Орловской области на ночном пожаре 12-летний Андрей помог выбраться из горящего дома трем братьям: 7-летнему Глебу, 3-летнему Денису и 1,5-годовалому Ярославу. Старший брат Андрея Лев смог выбраться самостоятельно.



Как рассказали в пресс-службе МЧС России, подросток проснулся от едкого дыма, одному брату он помог выбраться через окно, а двоих вытащил сам. Спасатели потушили возгорание, никто не пострадал.



Пожар случился из-за короткого замыкания. Сотрудники МЧС наградили парня и поблагодарили его за отвагу.





Сергей Силаев



