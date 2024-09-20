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9:59, 20 сентября 2024 года

Андрей Клычков встретился с вице-премьером Виталием Савельевым

Стороны обсудили реконструкцию аэропорта "Южный".

Фото: пресс-служба правительства РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 сентября провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым. Обсуждался статус и дальнейшие планы по реконструкции аэропорта "Южный" в Орле".

Савельев отметил значимость объекта для региона и поддержал второй этап реконструкции аэропорта.

На территории Орловской области в настоящее время нет аэродромов гражданской авиации, поэтому реконструкция аэропортового комплекса Орел (Южный) имеет важное значение для населения Орловской области и сопряженных областей. Это даст возможность повысить транспортную доступность региона, - подчеркнул вице-премьер.

В 2024 году планируется завершить работы на аэродромных покрытиях, в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Также рабочие построят соединительную рулежную дорожки, перрон и ряд других объектов, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Второй этап реконструкции предусматривает строительство дополнительных объектов инфраструктуры аэропорта, обновление аэровокзального комплекса, а также определение оператора "Южного".


Сергей Силаев
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