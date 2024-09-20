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9:59, 20 сентября 2024 года Андрей Клычков встретился с вице-премьером Виталием Савельевым Стороны обсудили реконструкцию аэропорта "Южный".



Фото: пресс-служба правительства РФ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 сентября провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Виталием Савельевым. Обсуждался статус и дальнейшие планы по реконструкции аэропорта "Южный" в Орле".



Савельев отметил значимость объекта для региона и поддержал второй этап реконструкции аэропорта.



– На территории Орловской области в настоящее время нет аэродромов гражданской авиации, поэтому реконструкция аэропортового комплекса Орел (Южный) имеет важное значение для населения Орловской области и сопряженных областей. Это даст возможность повысить транспортную доступность региона, - подчеркнул вице-премьер.



В 2024 году планируется завершить работы на аэродромных покрытиях, в том числе реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Также рабочие построят соединительную рулежную дорожки, перрон и ряд других объектов, сообщили в пресс-службе правительства РФ.



Второй этап реконструкции предусматривает строительство дополнительных объектов инфраструктуры аэропорта, обновление аэровокзального комплекса, а также определение оператора "Южного".





Сергей Силаев



