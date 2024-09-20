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9:30, 20 сентября 2024 года В Калуге вручили литературную премию "Моя Россия" Впервые она была вручена в 2023 году на Куликовом поле, в этом году программа началась в парке-заповеднике "Угра".







"Защитить русскую литературу от гибели и подмены". В Калуге вручена литературная премия "Моя Россия".



В прошлом сентябре лауреатов назвали на Куликовом поле, а в этом году - на берегах Угры, где в 1480-м русское государство обрело полную независимость, избавившись от трехвекового ига Золотой орды. И мест таких в географии страны немало. Следующее уже определено.



"Скорее всего, двинемся дальше. И вполне возможно, что окажемся в Новгороде, где стоит памятник 1000-летию России", – рассказал писатель, публицист, сопредседатель жюри и автор идеи литературной премии "Моя Россия" Александр Лапин.



В этом году гран-при премии "Моя Россия" получил писатель Михаил Тарковский. Лауреат в номинации "Проза" – врач из Луганска, который прошел первую волну ковида и красную зону. Спецпремии "Во славу России" удостоен актер и режиссер Борис Галкин.





