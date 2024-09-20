В Орле завершается регистрация на забег "ПоБерегу"

Большой спортивный праздник состоится 22 сентября.

Фото: "Вести-Орел"

В этом году марафон состоится в вечернее время. Для всех желающих опытный тренер проведет массовую разминку.

В 17:30 начнется инклюзивный забег на 100 метров. Затем в 18:00 на дистанцию 1000 метров выйдут дети.



В 19:00 на старт выйдут взрослые участники, которые пробегут дистанции 5 километров 200 метров и 10 километров. С 19:00 до 20:00 для болельщиков и участников выступят артисты, а для самых юных проведут лотерею.