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9:15, 20 сентября 2024 года
В Орле завершается регистрация на забег "ПоБерегу"Большой спортивный праздник состоится 22 сентября.
Фото: "Вести-Орел"
22 сентября в Орле пройдет масштабный спортивный праздник - забег "ПоБерегу". Сегодня последний день, когда еще можно зарегистрироваться.
В этом году марафон состоится в вечернее время. Для всех желающих опытный тренер проведет массовую разминку.
В 17:30 начнется инклюзивный забег на 100 метров. Затем в 18:00 на дистанцию 1000 метров выйдут дети.
В 19:00 на старт выйдут взрослые участники, которые пробегут дистанции 5 километров 200 метров и 10 километров. С 19:00 до 20:00 для болельщиков и участников выступят артисты, а для самых юных проведут лотерею.
Анна Вайсергисер