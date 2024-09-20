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8:00, 20 сентября 2024 года Орловский пенсионер отдал мошенникам пять тысяч долларов 76-летнего мужчину обманули по классической схеме с попавшим в беду родственником.





В Орле 76-летний мужчина стал жертвой дистанционных мошенников. Как рассказали в УМВД России по региону, пенсионеру позвонил неизвестный и заявил, что дочь орловца спровоцировала серьезное ДТП, но за деньги эту проблему можно решить. Мужчина отдал приехавшему курьеру пять тысяч долларов США из своих сбережений.



Курьера удалось установить и задержать. Им оказался житель Нарышкино. Подозреваемый перевел деньги в рубли и отправил их своему куратору.





Артем Ежаков



