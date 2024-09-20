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10:30, 20 сентября 2024 года

Орловских школьников начали обучать труду и основам безопасности и защиты Родины

Поменялись не только названия школьных предметов, но и программы полностью прошли усовершенствование.



С 1 сентября орловских школьников начали обучать труду и основам безопасности и защиты Родины. Поменялись не только названия школьных предметов, но и сами учебные программы полностью прошли усовершенствование.

В первом предмете на смену технологии, где обучались плотницким азам, шитью и поварскому делу, пришли компьютерная графика, черчение, 3D-моделирование, основы предпринимательской деятельности.

На уроках труда, как и на технологии, за основу будет взята практическая составляющая. Два урока труда в неделю предусматривает программа для учеников с пятого по седьмой класс и по часу для старшеклассников.

Основы безопасности и защиты Родины заменят привычный урок ОБЖ. Программа обучения сместилась в сторону большего изучения военной подготовки и всего, что с ней связано.


Екатерина Габова
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