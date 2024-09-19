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20:45, 19 сентября 2024 года В Орловскую область прибыли участники автопробега "Своих не бросаем!" Он организован в поддержку участников СВО, сбора и передачи гуманитарной помощи.







19 сентября в Орловскую область прибыли участники автопробега ДОСААФ России "Своих не бросаем!". Он организован в поддержку участников СВО с передачей гуманитарной помощи жителям Курской области.



В Орле участники автопробега возложили цветы к мемориалу в парке Победы. 20 сентября колонна машин отправится в приграничные зоны. Внести свою лепту в сбор помощи может любой желающий до 16:00 завтрашнего дня. Остановка – аэропорт «Южный». Груз принимают у машин ДОСААФ.





Елена Степовая



