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20:47, 19 сентября 2024 года Орловские аграрии обзавелись сельскохозяйственными дронами Коптеры помогают повысить урожайность и избавиться от вредителей.







Орловские аграрии обзавелись сельскохозяйственными дронами. Коптеры помогают повысить урожайность и избавиться от вредителей



Техника показывает высокую эффективность и экономическую выгоду в сравнении с другими способами обработки полей.

Дмитрий Трикоз, директор фирмы: "Они в основном летают все десять минут. Отрабатывает от двух до 2,7 гектара". Большую часть работы дрон выполняет в автоматическом режиме. В контейнере дрона 30 килограммов жидкости для обработки. Коптер снабжен GPS-модулем и может летать по заранее построенному маршруту.

Леонид Гоминюк, оператор БПЛА: "Этот способ обработки считается максимально выгодным с экономической точки зрения, потому что мы не давим подсолнух. Также не повреждается высокая культура вроде кукурузы, не давится рапс. До 20% плюсом выгода для агрария".





Владимир Маряшин



