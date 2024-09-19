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20:30, 19 сентября 2024 года Дети с приграничья занимаются в орловских спортивных секциях В центре сюжета Анастасии Дороховой – два мальчика из Белгородской области.







Переехавших в Орел из приграничья рады принять в любой сфере жизни, включая спорт. В центре сюжета Анастасии Дороховой – два спортсмена из Белгородской области.



Иван Фесенко в областную столицу перебрался в 2022-м году из Шебекино. На Орловщине заинтересовался легкой атлетикой и пришел в секцию. Уже имеет первые успехи. Руслан Ахмедчанов приехал на Орловщину из Грайворона и решил заниматься тхэквондо.



Тренировки помогают ребятам забыть о событиях, пережитых ими на малой Родине, найти друзей и поддерживать себя в форме.





Анастасия Дорохова



