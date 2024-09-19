Дети с приграничья занимаются в орловских спортивных секциях
В центре сюжета Анастасии Дороховой – два мальчика из Белгородской области.
Переехавших в Орел из приграничья рады принять в любой сфере жизни, включая спорт. В центре сюжета Анастасии Дороховой – два спортсмена из Белгородской области.
Иван Фесенко в областную столицу перебрался в 2022-м году из Шебекино. На Орловщине заинтересовался легкой атлетикой и пришел в секцию. Уже имеет первые успехи. Руслан Ахмедчанов приехал на Орловщину из Грайворона и решил заниматься тхэквондо.
Тренировки помогают ребятам забыть о событиях, пережитых ими на малой Родине, найти друзей и поддерживать себя в форме.