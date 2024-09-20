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12:27, 20 сентября 2024 года

Орловские кинологи успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Наш регион в Подмосковье представляла команда ИК-5.

Фото: УФСИН России по Орловской области

Орловские кинологи стали победителями и призерами всероссийских соревнований. В составе сборной команды ФСИН они продемонстировали высокий уровень профессионализма, качественную подготовку своих собак и умение работать в различных условиях. Об этом сообщили в УФСИН России по Орловской области

По итогам испытаний Павел Другов и его служебная собака Санта заняли первые места в дисциплинах "Обыск местности" и "Обыск помещений". Сергей Попов и его собака Теона показали второй результат в "Обыске багажа" и третий - в "Обыске помещения". Они же были лучшими в личном первенстве по поиску и обнаружению наркотических веществ. Павел Козорезов со служебной собакой Жаклин заняли второе место в личном первенстве розысконого профиля. 

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками.



Сергей Мерцалов
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