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17:00, 19 сентября 2024 года Студенты ОГИК изучили флору и фауну "Орловского Полесья" Они приняли участие в уроке "Не географии".







Студенты института культуры изучили флору и фауну "Орловского Полесья". Они приняли участие в уроке "Не географии", организованном Российским географическим обществом.



Цель просветительского проекта - рассказать о красоте и многообразии природы. В сопровождении экскурсовода участники прошли по эко-тропе "Сосновый бор".

После экскурсии студенты посетили фотовыставку орловских авторов. На снимках запечатлены разнообразные представители растительного и животного мира национального парка. Также молодежи показали документальный фильм о зубрах. Увидеть их в живой природе можно только зимой, со специальных смотровых площадок.





Татьяна Тимохина



