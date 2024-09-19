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15:52, 19 сентября 2024 года Юный ливенец играет рок-хиты на баяне Видео 11-летнего Льва Кубарева собирают десятки тысяч просмотров.







Юный ливенец играет рок-хиты на баяне. Видео 11-летнего Льва Кубарева собирают десятки тысяч просмотров.



Лев поет, играет на баяне, танцует брейк-данс и участвует в различных творческих конкурсах. Больше всего просмотров собирают рок-хиты на баяне.



Инструментом мальчик увлекся еще в шесть лет, петь он начал за год до этого, но сначала, как признается сам Лев, его больше интересовала гитара, однако по настоянию родителей он решил выбрать гармонику.

Лев Кубарев, ученик СОШ №2 г. Ливны: "Отец видит, что сейчас баян упал в своей известности, а баян – это инструмент хороший. Не хуже, чем остальные. И он выбрал, чтобы я пошел на баян. Я сначала не хотел, но мне понравилось. И вот я сейчас играю".





Антон Киселёв



