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15:05, 19 сентября 2024 года В Орле возбудили уголовное дело по факту обрушения грунта в Зареченском микрорайоне В результате ЧП погибли двое рабочих.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле возбудили уголовное дело по факту обрушения грунта во время строительства нового выезда из Зареченского микрорайона. 18 сентября погибли двое рабочих компании "Строй-Проект" - мужчины 63 и 24 лет, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области. По предварительным данным, обрушение грунта произошло в результате нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по устройству системы водоотведения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и помещения общества, изъяли необходимую документацию. Также был назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.





Сергей Мерцалов



