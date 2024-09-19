Владимир Путин присовил орловцу звание "Заслуженный работник транспорта РФ"
Его удостоен Игорь Филин.
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ" присвоено начальнику участка Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Игорю Филину.
Указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Им же звания "Мать-героиня" удостоена орловчанка Галина Рожнова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени автоматчик холодновысадочных автоматов "Орловского сталепрокатного завода" Леонид Шкаев, звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" – трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства "АгроГард-Орел" Ивану Борисову и Леониду Сучкову, механизатору ООО "Речица" Геннадию Дурневу, главе крестьянского-фермерского хозяйства Владимиру Шашкову.