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6:17, 21 сентября 2024 года Православные орловцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября - один из значимых праздников в православном и народном календаре.



Фото: Ольга Супонева

Православные орловцы отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из значимых - двунадесятых - праздников как для верующих, так и в календаре народном. Какие народные приметы есть на 21 сентября 2024, что нельзя и что можно делать в этот день? Рассказываем.



В Рождество Пресвятой Богородицы принято относиться с особыми почестями к матерям, помогать им. Существует примета для замужних женщин: умыться проточной водой до рассвета, это поможет сохранить красоту. В этот день нужно подать милостыню или направить посильную сумму на благотворительность.



Нельзя 21 сентября ссориться с членами семьи, делать уборку дома и на приусадебном участке, женщинам - брать в руки острые предметы (ножи, ножницы, иголки).



На Руси наши предки в этот день определяли дальнейшую погоду. Если тепло в Рождество Пресвятой Богородицы, то и вся дальнейшая осень будет теплой. А вот если с утра на траве иней - то погода ухудшится. Если рассвет сегодня красного цвета, значит поднимется сильный ветер и пойдут дожди. Птицы летят низко - к похолоданию, высоко - холода придут нескоро.













Ольга СУПОНЕВА



