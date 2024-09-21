суббота 21.09.2024 09:17:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

6:17, 21 сентября 2024 года

Православные орловцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября - один из значимых праздников в православном и народном календаре.

Фото: Ольга Супонева

Православные орловцы отмечают сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из значимых  - двунадесятых - праздников как для верующих, так и в календаре народном. Какие народные приметы есть на 21 сентября 2024, что нельзя и что можно делать в этот день? Рассказываем. 

В Рождество Пресвятой Богородицы принято относиться с особыми почестями к матерям, помогать им. Существует примета для замужних женщин: умыться проточной водой до рассвета, это поможет сохранить красоту. В этот день нужно подать милостыню или направить посильную сумму на благотворительность. 

Нельзя 21 сентября ссориться с членами семьи, делать уборку дома и на приусадебном участке, женщинам - брать в руки острые предметы (ножи, ножницы, иголки).

На Руси наши предки в этот день определяли дальнейшую погоду. Если тепло в Рождество Пресвятой Богородицы, то и вся дальнейшая осень будет теплой. А вот если с утра на траве иней - то погода ухудшится. Если рассвет сегодня красного цвета, значит поднимется сильный ветер и пойдут дожди. Птицы летят низко - к похолоданию, высоко - холода придут нескоро. 






Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.