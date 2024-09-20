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6:17, 20 сентября 2024 года 20 сентября 2024 Луков день: народные приметы Наши предки верили, что в этот день нельзя хвалиться удачами и свататься.



Фото: Ольга Супонева

20 сентября православная церковь вспоминает преподобного Луку Глубокореченского. У наших предков с этим днем связаны различные приметы и поверья. Какие народные приметы есть на Луков день 20 сентября 2024, что нельзя делать и что можно? Рассказываем.



На Руси верили, что в Луков день нельзя брать деньги в долг и одалживать их, также не стоит хвалиться своими удачами и достижениями, пересчитывать сбережения - иначе начнется полоса неудач, а денег можно лишиться. Этот день считался неподходящим для свадеб, помолвки, сватовства.



За столетия сложились приметы, связанные с предсказанием погоды будущей зимы. Так, если птицы летают низко, значит зима будет теплой, а если в небе 20 сентября белые облака, то погода вскоре испортится. Если же их вовсе нет - зимние месяцы будут морозными. Предсказывали предки приход холодного сезона по вишневым деревьям. Если листья в Луков день еще не облетели, холодной зимы можно не ждать.



Хорошей приметой считалось, если в дом в этот день последним вошел мужчина: тогда семья не будет болеть.





Ольга СУПОНЕВА



