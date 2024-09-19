Владимир Путин присвоил орловчанке звание "Мать-героиня"
Его удостоена Галина Рожнова.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орловчанке Галине Рожновой присвоено звание "Мать-героиня". Соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.
Многодетная семья Рожновых живет в Кромском районе. Галина Рожнова мама для 11 детей.
Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Оно отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации".