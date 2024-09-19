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17:30, 19 сентября 2024 года

Орловчанка "позолотила ручку" мошеннице на 50 тысяч рублей

Женщина испугалась порчи и лишилась золотых колец.


В Орле полицейские установили подозреваемую в мошенничестве.

Как рассказали в управлении МВД России по региону, потерпевшая забыла у знакомой телефон и обратилась за помощью к сидящей на лавочке незнакомке. Она сообщила, что на женщине висит порча и ее можно снять. Для проведения "ритуала" потерпевшая отдала два золотых кольца общей стоимостью в 50 тысяч рублей.

Установить личность гадалки удалось, по сути, случайно. Потерпевшая столкнулась с ней в медучреждении и вызвала полицию. Золото подозреваемая успела продать.


Артем Ежаков
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