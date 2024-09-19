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20:00, 19 сентября 2024 года Алексей Тимошин и Эдуард Голованев проинспектировали достройку "Титаника" Прокурор региона и главный федеральный инспектор по области побывали в многопрофильном медицинском центре с проверкой 19 сентября.







19 сентября в многопрофильном медицинском центре, известном в народе под прозвищем "Титаник", побывали с инспекцией прокурор региона Алексей Тимошин и главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Проверялся ход реконструкции медучреждения и соблюдение законодательства.



Отмечается, что в августе по итогам государственной экспертизы увеличилось количество видов работ на объекте и их объем. Стоимость контракта увеличена до 4,1 миллиарда рублей, а срок выполнения строительно-монтажных работ установлен до 30 сентября 2025-го года.



Завершение строительства "Титаника" ведет ООО "Стрела". На объекте сейчас занято 200 человек. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, отметили в пресс-службе прокуратуры региона.









Антон Киселёв



