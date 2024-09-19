четверг 19.09.2024 23:06:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 19 сентября 2024 года

Алексей Тимошин и Эдуард Голованев проинспектировали достройку "Титаника"

Прокурор региона и главный федеральный инспектор по области побывали в многопрофильном медицинском центре с проверкой 19 сентября.



19 сентября в многопрофильном медицинском центре, известном в народе под прозвищем "Титаник", побывали с инспекцией прокурор региона Алексей Тимошин и главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев. Проверялся ход реконструкции медучреждения и соблюдение законодательства.

Отмечается, что в августе по итогам государственной экспертизы увеличилось количество видов работ на объекте и их объем. Стоимость контракта увеличена до 4,1 миллиарда рублей, а срок выполнения строительно-монтажных работ установлен до 30 сентября 2025-го года.

Завершение строительства "Титаника" ведет ООО "Стрела". На объекте сейчас занято 200 человек. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, отметили в пресс-службе прокуратуры региона.




Антон Киселёв
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.