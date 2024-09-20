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8:45, 20 сентября 2024 года Полсотни населенных пунктов орловской глубинки подключат к интернету В регионе продолжает действовать федеральный проект "Устранение цифрового неравенства".





В 2024-м году 48 населенных пунктов Орловской области с численностью населения до 500 человек подключат к интернету в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Сейчас на Госуслугах уже идет голосование по выбору населенных пунктов, которые подключат к интернету в 2025-м году. Всего за три года действия проекта доступ к сети появился в 87 деревнях и селах.





Артем Ежаков



