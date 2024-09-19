Светлана Ивкина представляет Орловщину в финале всероссийского конкурса

Победителя объявят в Казани 21 сентября.

Светлана выбрала для своего урока тему "Что такое счастье?" Этот вопрос, по ее словам, волнует всех и всегда, в том числе и учеников 11-го класса.

Светлана Ивкина работает учителем уже 28 лет, но в таком конкурсе участвует впервые. Ее уроки литературы в 23-й школе пользуются большой популярностью у школьников.

Цель конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" - выявить и распространить авторские методики обучения. В финале из 15 участников выберут лучшего. Победителя объявят 21 сентября.