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18:00, 19 сентября 2024 года

Светлана Ивкина представляет Орловщину в финале всероссийского конкурса

Победителя объявят в Казани 21 сентября.



В эти дни в Казани проходит финал конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы 2024". Он проводится уже в третий раз среди педагогов России. В числе участников - Светлана Ивкина, представляющая Орловскую область.
 
Светлана выбрала для своего урока тему "Что такое счастье?" Этот вопрос, по ее словам, волнует всех и всегда, в том числе и учеников 11-го класса.
 
Светлана Ивкина работает учителем уже 28 лет, но в таком конкурсе участвует впервые. Ее уроки литературы в 23-й школе пользуются большой популярностью у школьников.
 
Цель конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" - выявить и распространить авторские методики обучения. В финале из 15 участников выберут лучшего. Победителя объявят 21 сентября.



Анастасия Тычинская
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