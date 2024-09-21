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11:51, 19 сентября 2024 года Орловец отправится в колонию за попытку дачи взятки Мужчина проведет в исправительном учреждении три года.



Фото: архив

В Кромском районе осудили жителя Глазуновского района по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).



Следствие и суд установили, что 28 июля 2024 года сотрудники Госавтоинспекции остановили в Кромах автомобиль под управлением ранее судимого мужчины. Водитель был в нетрезвом состоянии и отказался от медицинского освидетельствования. В этот же день в кабинете полиции орловец попытался дать взятку в 25 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. От взятки полицейский отказался, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчина отправится в колонию строгого режима.





Сергей Силаев



