Орловцы, подписавшие контракт с Минобороны, отправились защищать Родину

Проводы бойцов состоялись у здания администрации Советского района в Орле.

Фото: пресс-служба губернатора

С напутственными словами к бойцам обратился заместитель начальника отдела подготовки, призыва и набора на военную службу по контракту военного комиссариата Орловской области, подполковник Юрий Лазарев. Он сказал: "Мы выступаем на стороне правды и справедливости! Возвращайтесь домой с победой! Желаю вам удачи!"

Напомним, что каждый орловец, подписавший контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и аналогичную региональную выплату.