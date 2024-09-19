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11:29, 19 сентября 2024 года

Орловцы, подписавшие контракт с Минобороны, отправились защищать Родину

Проводы бойцов состоялись у здания администрации Советского района в Орле.

Фото: пресс-служба губернатора

18 сентября в Орле состоялась торжественная церемония проводов на службу бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны. Прежде чем отправиться в боевые части, они пройдут подготовку на учебных полигонах под руководством опытных инструкторов. Как сообщает пресс-служба губернатора, орловцы смогут освоить современные тактики боя и познакомиться с новыми видами оружия и военной техники.
 
С напутственными словами к бойцам обратился заместитель начальника отдела подготовки, призыва и набора на военную службу по контракту военного комиссариата Орловской области, подполковник Юрий Лазарев. Он сказал: "Мы выступаем на стороне правды и справедливости! Возвращайтесь домой с победой! Желаю вам удачи!"
 
Напомним, что каждый орловец, подписавший контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и аналогичную региональную выплату. 



Сергей Мерцалов
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