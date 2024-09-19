Главная » Новости



12:50, 19 сентября 2024 года В поселке Куликовский под Орлом благоустроили двор В приемке объекта поучаствовали жители.



Фото: Александр Черных

В поселке Куликовский на улице Центральной состоялась приемка благоустроенного двора. В ней приняли участие не только представители власти, но и местные жители.



Как рассказал глава и.о главы Орловского округа Александр Черных в соцсетях, рабочие уложили асфальт на парковках, тротуарах и во дворе. Кроме того, установлены лавочки и урны. Работы выполнили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".



Ранее озвученные замечания, высказанные местными жителями, подрядчик устранил. Благоустройство выполнено вовремя.





Сергей Силаев



