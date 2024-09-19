В поселке Куликовский под Орлом благоустроили двор
В приемке объекта поучаствовали жители.
Фото: Александр Черных
В поселке Куликовский на улице Центральной состоялась приемка благоустроенного двора. В ней приняли участие не только представители власти, но и местные жители.
Как рассказал глава и.о главы Орловского округа Александр Черных в соцсетях, рабочие уложили асфальт на парковках, тротуарах и во дворе. Кроме того, установлены лавочки и урны. Работы выполнили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".