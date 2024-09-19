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10:45, 19 сентября 2024 года Четыре фельдшера приехали работать в орловские ФАПы Последнее кадровое пополнение произошло в сентябре.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Четыре земских фельдшера устроились на работу в сельские ФАПы Орловской области. Это фельдшерско-акушерские пункты Ливенского, Колпнянского и Троснянского районов.



Всего в 2024 году в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" поучаствовали 16 врачей и 8 фельдшеров соответственно. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.



В ближайшее время в Колпнянском районе ждут фельдшера в Знаменский ФАП.





Сергей Силаев



