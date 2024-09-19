В Орле под колеса авто попал велосипедист

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
Вечером 18 сентября водитель "Фольксваген Поло" ехал по улице Октябрьской областного центра. В районе дома №35 произошел наезд на 51-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.
По информациирегиональной Госавтоинспекции, велосипедист получил повреждения, медики доставили его в больницу Семашко, осмотрели и отпустили домой.
Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 15 ДТП. В них пострадали четыре человека, два из которых несовершеннолетние.