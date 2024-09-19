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11:15, 19 сентября 2024 года В Орле под колеса авто попал велосипедист Авария произошла на улице Октябрьской.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 18 сентября водитель "Фольксваген Поло" ехал по улице Октябрьской областного центра. В районе дома №35 произошел наезд на 51-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.



По информации региональной Госавтоинспекции, велосипедист получил повреждения, медики доставили его в больницу Семашко, осмотрели и отпустили домой.



Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 15 ДТП. В них пострадали четыре человека, два из которых несовершеннолетние.





Сергей Силаев



