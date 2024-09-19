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10:05, 19 сентября 2024 года В пяти районах Орловской области зафиксировали возгорание сухой травы Пожары ликвидировали сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За прошедшие сутки сразу в пяти районах Орловской области зафиксировали очаги возгорания сухой травы. Термические точки обнаружили в Глазуновском, Должанском, Новосильском, Залегощенском и Покровском районах.



Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали все возгорания. В настоящее время инспекторы государственного пожарного надзора проводят административные расследования по данным фактам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Напомним, что в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение открытого огня. В случае возникновения пожара необходимо вызвать помощь по телефонам: 01, 101 или 112.





Сергей Мерцалов



