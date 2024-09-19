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9:43, 19 сентября 2024 года

19 сентября православные орловцы отмечают Михайлов день

По цвету листвы на деревьях в этот день наши предки определяли какой будет зима.

Фото: Ольга Супонева

19 сентября отмечается православный праздник Михайлов день или Михайлово чудо - такое название он получил в народе. Православная церковь вспоминает архангела Михаила, покровителя христиан. Наши предки верили, что по цвету листвы на деревьях можно определить, какой будет зима. Какие еще народные приметы связаны с Михайловым днем?

В старину люди обращали в Михайлов день внимание на погоду и окружающую природу. Считалось, что если березы успели пожелтеть, то зима будет ранней, а если в лесу много грибов - то еще и снежной. Теплая погода в этот праздник предвещала нескорое наступление холодов. Наши предки старались 19 (6 сентября по старому стилю) посетить церковь, а вот тяжелый труд откладывали на потом. Также в этот день запрещено было ругаться и повышать голос на стариков и детей. Опасались сквернословить и мыть голову, чтобы "не смыть ум".

Отметим, что вспоминать архангеля Михаила православные в этом году будут еще раз: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных празднуется 21 ноября. 







Ольга СУПОНЕВА
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