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9:40, 19 сентября 2024 года В ДТП под Орлом пострадали три человека Авария случилась на 330-м километре автодороги М-2 "Крым".



Фото: Управление Госавтоинспекции по Орловской области

Вечером 18 сентября в Орловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. Авария произошла на 330-м километре автодороги М-2 "Крым" в Мценском районе. региональном Управлении Госавтоинспекции, виновницей ДТП стала 34-летняя водитель "ВАЗ-2115", которая не уступила дорогу автомобилю "Дэу". В результате "ВАЗ" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "JAC". Как сообщили , виновницей ДТП стала 34-летняя водитель "ВАЗ-2115", которая не уступила дорогу автомобилю "Дэу". В результате "ВАЗ" вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "JAC". В ДТП травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля "ВАЗ" - юноши 2008 года рождения. На карете скорой помощи их доставили в Мценскую ЦРБ.





Сергей Мерцалов



